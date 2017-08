VIDEOSPIKKER | Kuidas said Türgis ajakirjanikest kurjategijad?

President Recep Tayyip Erdoğani Türgit on räsinud rahutused ja riigipöördekatse. Valitsus kasutab aina tugevamat jõudu opositsioonihääle vaigistamiseks. Ajakirjanikud on juba aastaid elanud tugeva surve all, kuid sellest hoolimata jätkavad neist paljud Türgi valitsust kritiseeriva sõna levitamist, isegi kui see tähendab, et nad võivad lõpetada trellide taga.

Homses Eesti Päevalehes räägib enda lugu Burcu Karakaş, kes kirjutab Türgi teemadel kaastööd väljaannetele nagu Buzzfeed ja Deutsche Welle. Eriti hea meelega käib ta oma kolleegide kohtuistungeid kajastamas, et neist hiljem säutsuda ning välisväljaannetele lugusid kirjutada. Ta ei karda Erdogani. Vaata videost, milline seis on pressivabadusega tänases Türgis.