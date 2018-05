VIDEOD | Venemaal hädamaandunud lennukis langesid alla hapnikumaskid

Türgist Antalyast Venemaa linna Tšeljabinskisse lennanud Türgi lennufirma OnurAir reisilennuk Airbus A321 tegi hädamaandumise Volgogradis, sest kahtlustati dehermetiseerumist. Reisijad avaldasid sotsiaalmeedias ärevast olukorrast tehtud videoid.

Lennuki pardal oli 226 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget. Pärast kahetunnist lendu teatas lennuki kapten erakorralisest maandumisest. Põhjuseks ütles ta salongi dehermetiseerumise, vahendab Moskovski Komsomolets.

Tšeljabinskist pärit reisija Aleksandr Agafonovi sõnul laskus lennuk vaid viie minutiga 10 000 meetri kõrguselt 500 meetri kõrgusele.

Videost on näha, et mõnedel reisijatel on ees hapnikumaskid ja lapsed nutavad. Agafonov ise ütleb olukorra kohta: „See on õudus.” Samas õnnitleb ta teisel pool vahekäiku istuvat sõpra sünnipäeva puhul.

Juhtunut hakkas uurima Volgogradi transpordiprokuratuur, mille teatel intsidendis keegi viga ei saanud, kuid mõned reisijad vajasid pärast maandumist psühholoogilist abi.