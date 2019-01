VIDEOD | Soome ilmajaam hoiatab orkaanilaadse lumetormi eest! Elektrita on juba 20 000 majapidamist, tuule tugevus isegi üle 30 meetri sekundis

Ajaleht Iltalehti vahendab Soome sünoptiku Joanna Rinne hoiatust, et ööl vastu homset hakkab ilm silmatorkavalt muutuma: tuul tõuseb ebatavaliselt tugevaks, ähvardades puhanguti võtta orkaani näo, puhudes nimelt 30 meetrit sekundis ja kasvatades merel lainekõrguse kuni seitsme meetrini.

Teeilmakeskus aga vahendab Facebookis, et tuulepuhangud võivad olla koguni 37 meetrit sekundis.

Ilmateadustaja sõnul on see ebatavaliselt suur torm ja seda ennekõike merel: oma kümne aasta pikkuse sünoptikukarjääri jooksul ei mäletagi Rinne sellise talvetormi esinemist.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd kirjutas Twitteris, et nende laevad väljusid siiski õhtul tavapäraselt, ühtegi reisi ära ei jäetud. Siiski on näiteks teada, et täna õhtul Tallinnast väljunud laev, mis sõidab Stockholmi, Ahvenamaal ei peatu.

Kella 20.20 paiku kirjutas Iltalehti, et juba praegu on 20 000 majapidamist elektrita ning see number kasvab kiiresti.

Lund võib maha tulla paiguti kuni 20 sentimeetrit. Ilmaolusid ilmestab hästi ka videoklipp, mille saatis üks lugeja. See on tehtud eile õhtul Helsingi sadamas seisva laeva pardalt.