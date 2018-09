VIDEOD | President Trumpi suurimaid hirme täitus: tema kõne ÜRO ees ajas kuulajad naerma

Sellest lähtuvalt ongi Trumpi üks (sõnastatud) eesmärke USA presidendina olnud oma riigi vägevuse taastamine.

Paraku esineb sel teel komistuskive, eriti eilne kõne ÜRO peaassemblee ees, mis Trumpi kuulajad juba esimesel minutil valjusti naerma ajas.

Naer algas, kui Trump kiitles, et tema administratsioon on saavutanud kahe aastaga rohkem kui "peaaegu ükski valitsus Ameerika ajaloos". Neid on olnud muide kokku 44.

Trump oli olukorra üle selgelt üllatunud. "Seda reaktsiooni ei oodanud... aga pole hullu," kommenteeris ta jooksvalt.

Brookingsi instituudi analüütik Thomas Wright kommenteeris meediale, et Trumpil on vähemalt 1980ndate keskpaigast häiriv kinnismõte, et inimesed naeravad presidendi üle.

"See ei vasta tõele, aga ta on seda märkinud iga presidendi kohta. Eile juhtus see mulle teadaolevalt aga esimest korda tõesti. Ma arvan, et see ajab ta täiesti hulluks. See mõjub igale ebakindlustele, mis tema sees peidus on..."