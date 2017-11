VIDEOD | President Kaljulaid külastas Rwandat ja mälestas sealses genotsiidis hukkunuid

Aafrika riigi Rwanda väljaanne The New Times kirjutab president Kersti Kaljulaidi visiidist ja on avaldanud sellest ka kaks videot.

Kaljulaid külastas eile veidi pärast Rwandasse saabumist Kigali genotsiidi memoraali, teatab The New Times. Seal asetas ta pärja ja avaldas austust 1994. aasta tutside vastase genotsiidi ohvritele. Veidi pärast pärgade asetamist genotsiidi enam kui 250 000 ohvri viimsele puhkepaigale, kirjutas Kaljulaid ka sissekande kaastunderaamatusse. „Kõigi Eesti inimeste nimel avaldan ma kaastunnet Rwanda rahvale, ellujäänutele ja tutside vastase genotsiidi ohvrite perekondadele,” kirjutas Kaljulaid. „Kahjuks ei ole meie maailm täna parem – ja kahjuks, kuigi füüsilised haavad võivad paraneda, jäävad südamed murtuks.” Kaljulaid avaldas rwandalastele tunnustust nende jõupingutuste eest sellest kohutavast perioodist ülesaamiseks ühtse kogukonnana. Urugwiro külas kohtus Kaljulaid Rwanda presidendi Paul Kagamega. Samas toimus hiljem ka õhtusöök. Kagamega arutas Kaljulaid koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ning digitaalvaldkonnas, teatab vabariigi presidendi kantselei. „Nii nagu Eesti on Euroopas digiteemade eestkõneleja, on Rwanda Aafrika meister selles valdkonnas. Kui meil vuravad ringi pakirobotid, siis Kigali taevas toimetavad droonid doonorverd abivajajatele, niisamuti on siin üles ehitatud suur hulk avalikke e-teenuseid,“ rääkis president Kaljulaid pärast kohtumist oma Rwanda kolleegiga. Loe veel Seotud lood: FOTOD | President Kaljulaid Etioopias: meie e-valitsemise ja digitaalsete ühiskondade ülesehitamise kogemus pakub Aafrika riikidele suurt huvi Riigipeade kohtumisel räägiti lisaks digivaldkonna arendamisele ka Aafrika Liidu reformiplaanidest, mida president Kagame juhib ning koostööst Euroopa Liiduga. „EL ja Aafrika Liidu koostöö IT-valdkonnas võiks olla palju suurem ning Eesti on valmis sellesse panustama,“ ütles president Kaljulaid ning avaldas lootust, et lähitulevikus toimuvad kahe riigi ettevõtete vahel ka ärikontaktid. Kohtumisel kõneldi ka julgeolekust. President Kaljulaidi sõnul on Eesti ja Rwanda suhtumine julgeolekusse sarnane. „Meie mõlemad riigid teavad, et julgeolek on jagamatu ning panustame julgeoleku loomisesse ka väljaspool oma piire,“ lausus Eesti riigipea. Presidendid vahetasid mõtteid ka kahe riigi koostööst ÜROs ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.