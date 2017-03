VIDEOD: Navalnõi fond paljastas Dmitri Medvedevi paleed, jahid ja viinamarjaistandused

Vene opositsioonipoliitik ja korruptsioonikütt Aleksei Navalnõi kirjutab oma veebilehel, et on koos kolleegidega ära teinud tohutu töö ning otsinud üles ja jäädvustanud Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi kõik residentsid kodu- ja välismaal ning leidnud kõik tabamatud jahid ja teinud Instagrami ja arhiiviandmete põhjal kindlaks, kes ja kus nendega seilas.

Navalnõi sõnul on tegemist tema juhitava korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) seni ulatuslikema uuringuga. Võib-olla ka poliitiliselt kõige tähtsamaga, sest: „Ta ei ole teile mingi Dimon. Ta on tõsine isake korruptsionäär.“

Navalnõi sõnul ei ole Medvedev sugugi selline süütu ja koomiline tegelane, nagu paistab. Navalnõi sõnul on ta kaval ja ahne inimene, kes on selgelt veidi hull residentside ja eliitkinnisvara järele ning on nende omamiseks loonud ühe suurema korruptsiooniskeemi Venemaal.

FBK leidis, kirjeldas ja tõestas dokumentaalselt „heategevus“- ja kommertsfondide võrgustiku olemasolu, mille on organiseerinud Medvedevi usaldusisikud ja sugulased.

Fonde kasutatakse Navalnõi sõnul selleks, et saada neisse „annetusi“ (loe: altkäemakse) oligarhidelt ja riiklikelt pankadelt ning kulutada raha paleede, jahtide ja viinamarjaistanduste ostmiseks Venemaal ja piiri taga.

Avaliku aruandluse põhjal tegi FBK kindlaks, et Medvedevi fondidesse on üle kantud vähemalt 70 miljardit rubla (1,1 miljardit eurot) rahas ja varades.

Selle hulgas on:

- oligarhide Ališer Usmanovi ja Leonid Mihhelsoni altkäemaksud;

- raha Gazprombankilt, mis on ka varem silma paistnud sellega, et tegutseb kõrgete ametnike sissetulekuid varjava „rahakotina“;

- ülekanded teistelt firmadelt (nt Bašnefti tütarfirma).

Selle raha eest on ehitatud ja ostetud näiteks Medvedevi sünnikoht ja agrokompleks Mansurovos, mägiresidents Psehhako Sotšis, viinamarjaistandused Anapas ja Toscanas, Milovka kompleks ja palju muud.

Medvedevile kuulub ka Rubljovka residents, mis on Moskva oblasti üks kallimaid objekte. Maksab umbes viis miljardit rubla (81 miljonit eurot).

Formaalselt kuulub Rubljovka fondile Sotsgosprojekt. Maa ja villa lihtsalt kinkis fondile Venemaa üks rikkamaid inimesi Ališer Burhanovitš Usmanov, kelle varasid hinnatakse 12,5 miljardile dollarile.

Foto: FBK