VIDEOD | Nadia Savtšenko kaotas saadikupuutumatuse ja võeti vahi alla

Ukraina ülemraada kiitis heaks saadikupuutumatuse võtmise Nadia Savtšenkolt, tema kinnipidamise ja vahi alla jätmise. Selle kohta toimus kolm eraldi hääletust. Hiljem peeti Savtšenko ülemraada hoones kinni.

Ukraina peaprokuröri Juri Lutsenko esildise poolt anda nõusolek Savtšenko kriminaalvastutusele võtmiseks hääletas 291 ülemraada liiget, vahendab UNIAN.

Savtšenko kinnipidamiseks nõusoleku andmise poolt oli 277 rahvasaadikut.

Savtšenko vahi alla jätmiseks nõusoleku andmist toetas 268 ülemraada liiget.

Pärast seda andis Savtšenko oma hääletamiskaardi ära ja lahkus istungitesaalist.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) uurijad pidasid Savtšenko kinni ülemraada ruumides. Üks uurijatest luges ette kahtlustuse ja teatas, et Savtšenko on kinni peetud.

Edasi viidi Savtšenko jalgsi SBU hoonesse.

Lutsenko ütles 15. märtsil ülemraada ees esinedes, et uurijatel on ümberlükkamatud tõendid, et Savtšenko kavandas isiklikult ja andis isiklikult käsu terroriakti läbiviimiseks ülemraada istungitesaalis.