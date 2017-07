VIDEOD | Kõigest kümme päeva ametis: Trump näitas Valge Maja kommunikatsioonijuhile Anthony Scaramuccile ust

Pooleteise nädala eest Sean Spicerilt Valge Maja pressisekretäri ametikoha üle võtnud Anthony Scaramucci sai sule sappa.

CNN kirjutab, et Scaramucci sai ametis olla kõigest kümme päeva. Ta määrati sellele positsioonile pärast seda, kui Sean Spicer teatas 21. juulil, et lahkub ametist.

Scaramucci näol on tegu pikaaegse Trumpi toetajaga, kes on presidenti juba aastaid tundnud. Kommunikatsioonivallas tal kogemusi polnud - ta oli Wall Streeti investor, kes sellega korraliku varanduse kokku ajas.

Esiti paistis kõik käivat Scaramucci taktikepi järgi. Trumpi usaldust näitas seegi, et möödunud reedel vabastati ametist Valge Maja personaliülem Reince Priebuse ning seda just seetõttu, et tal olid lahkhelid Scaramucciga.

Öeldakse, et pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna! Meediakanalid analüüsisid sedagi, kuidas Scaramucci oma hoiaku põhjal personaliülemasse suhtus. Vähemasti selles töösuhtes jäi tema sõna peale.

Uueks personaliülemaks nimetas Trump merejalaväe erukindrali, sisejulgeolekuminister John Kelly. Scaramucci muutus seejärel aga liigagi ülbeks ja kuulutas avalikult, et tema ei peagi personaliülemale alluma, vaid suhtleb otse presidendiga, vahendab New York Times.

Kelly sellega ei leppinud ja kinnitas täna Valge Maja personalile, et juhtivas rollis on ikkagi tema. Vastandumine saigi tõukeks sellele, et Trump otsustas Scaramuccile ust näidata.

Valge Maja ametlikus pressiteates on poliitkorrektselt öeldud, et Scaramucci tundis, et John Kelly'ile tuleks anda võimalus alustada puhtalt lehelt, et ta saaks ise valida oma meeskonna.