VIDEOD: Jõujaamas toimunud plahvatused panid New Yorgi taeva kurjakuulutavalt särama

Nimelt toimus neljapäeval Queensis asuvas jõujaamas mitu plahvatust, kuna "mõned trafod kaotasid ühenduse", ütles jõujaama pressiesindaja Bob McGee CNN-ile.

Plahvatuse tagajärjel lõi New Yorgi taevas siniselt särama ning vaatepilti oli näha Manhattanile ja New Jerseysse. Samuti värisesid plahvatuste tõttu ümberkaudsed majad ja aknad ning inimesed tormasid tänavatele.

New Yorgi politsei sõnul on tulekahju kontrolli all, küll aga suleti mõneks ajaks La Guardia lennujaam kontrolliks.

