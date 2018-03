VIDEOD ja FOTOD | Venemaal hukkus kaubakeskuse põlengus vähemalt 55 inimest

Venemaa tööstuslinnas Kemerovos tekkis eile kaubakeskuses Zimnjaja Višnja tulekahju, mille tagajärjel hukkus vähemalt 55 inimest, teatas operatiivstaabi allikas Interfaxile.

Ohvrite arvult on Kemerovo tulekahju Venemaal viimase saja aasta seitsme rängima seas. Ohvrite hulgas on palju lapsi.

Hommikul teatati põlengu kustutamisest ja algas varemete läbiotsimine.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse laste mängutoast hoone neljandal korrusel. Leegid levisid kiiresti 1500 ruutmeetrile. Pealtnägijate sõnul ei hakanud kaubanduskeskuses tööle ei tuletõrjesignalisatsioon ega kustutussüsteem. Videost on näha, et avariiväljapääsud olid suletud.

Päästjate jaoks on kõige keerulisem olukord neljanda korruse kinosaalides, mis varisesid alla kolmandale korrusele.

Kemerovo haiglates on 12 põlengus kannatada saanut, 36 saadeti kodusele ravile. Kaks inimest on raskes seisundis.

Venemaa uurimiskomitee teatas, et seoses tulekahjuga on vahistatud neli inimest, kelle hulgas on neid ruume rentinud firma juht, kus asus põlengu epitsenter, ning kogu kaubanduskeskuse haldusfirma juht.