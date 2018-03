VIDEOD ja FOTOD | Venemaal hukkus kaubakeskuse põlengus 64 inimest

Venemaa tööstuslinnas Kemerovos tekkis eile kaubakeskuses Zimnjaja Višnja tulekahju, mille tagajärjel hukkus 64 inimest, teatas eriolukordade minister Vladimir Putškov. Üle kümne inimese loetakse endiselt teadmata kadunuks.

"64 - see on lõplik number," ütles Putškov ajakirjanikele. Sama kinnitas ka uurimiskomitee.

Ohvrite arvult on Kemerovo tulekahju Venemaal viimase saja aasta seitsme rängima seas. Ohvrite hulgas on palju lapsi.

Esimesed teated tulekahju kohta saabusid kohaliku aja järgi eile kella 16 ajal. Alguses teatati 4-5 hukkunust, umbes 20 kannatanust ja mõnest sajast evakueeritust.

Need numbrid hakkasid dramaatiliselt muutuma alles hilisõhtul, kui tuletõrjujatel õnnestus pääseda hoone neljandale korrusele, kus esialgsetel andmetel asus põlengu kolle. Võimud kinnitasid siis, et teadmata kadunud on ligi 70 inimest, neist 41 last.

Moskva aja järgi kesköö paiku teatas operatiivstaabi allikas, et ohvrite arv on kasvanud 40-ni ning lootust kedagi hoonest elusana leida praktiliselt ei ole.

Hommikul teatati põlengu kustutamisest ja algas varemete läbiotsimine.

Praegu on kinnitatud 64 inimese hukkumine. Operatiivstaabi allika sõnul on enamik hukkunuid endiselt rusude all. Isikute tuvastamiseks on vaja DNA ekspertiisi.

Venemaa tervishoiuminister Veronika Skvortsova ütles, et tulekahju tõttu anti arstiabi enam kui 40 inimesele. Enamik neist lasti kodusele ravile. Haiglas on tema sõnul endiselt 11 inimest.

Kõige raskemini vigastatud patsient on Skvortsova sõnul 11-aastane poiss, kes hüppas alla kaubanduskeskuse neljandalt korruselt.

"Tal hukkusid selles tragöödias vanemad ja noorem õde, ta pääses perekonnast ainsana. Laps sai raske trauma, purunes rinnakorv. Seetõttu on tal vajalik kopsude kunstlik ventileerimine. Tal on ka vaagnaluumurd, kõhuõõneorganite vigastused, tema seisundit hinnatakse raskeks," ütles Skvortsova.

Kõige esimese versiooni järgi, mille ütles välja eile päeval Kemerovo oblasti asekuberner Vladimir Tšernov, asus põlengu kolle kaubanduskeskuse Zimnjaja Višnja ühes kinosaalis. Tunnistajad rääkisid, et põleng sai alguse 4. korruse laste mängualalt.

Mõne aja pärast esitas Tšernov uue versiooni. Nimelt väitis ta, et tulekahju sai alguse batuudiruumist, kuhu keegi lastest oli kaasa võtnud tulemasina ja süütas porolooni, mis läks põlema "nagu püssirohi".

Samal ajal rääkis Kemerovo obalasti tehnilise järelevalve teenistuse allikas, et põlengu põhjuse esmane versioon on elektrijuhtmest süttimine.

Leegid levisid kiiresti 1500 ruutmeetrile. Pealtnägijate sõnul ei hakanud kaubanduskeskuses tööle ei tuletõrjesignalisatsioon ega kustutussüsteem. Videost on näha, et avariiväljapääsud olid suletud.

Päästjate jaoks on kõige keerulisem olukord neljanda korruse kinosaalides, mis varisesid alla kolmandale korrusele.

Viie inimese kohta, keda peeti kaubanduskeskuses kadunuks jäänuks, selgus, et nad olid tulekahju ajal hoopis mujal.

Venemaa uurimiskomitee teatas, et seoses tulekahjuga on vahistatud neli inimest, kelle hulgas on neid ruume rentinud firma juht, kus asus põlengu epitsenter, ning kogu kaubanduskeskuse haldusfirma juht.

Kaubanduskeskuse turvameeste tegevuse vastu tunneb huvi Venemaa rahvuskaart, teatas selle direktori nõunik Aleksandr Hinštein. Meedias teatati nimelt pealtnägijatele viidates, et turvamehed sulgesid pärast tulekahju algust läbipääsu treppidele, laskmata lastel neljanda korruse mängutoast allapoole minna.

Juurdluse võttis isikliku kontrolli alla Venemaa presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalringkonnas Sergei Menjailo.