VIDEOD ja FOTOD | USA Marylandi osariigi Ellicott Cityt tabas ränk tulvavesi

Pruun tulvavesi sööstis läbi Ellicott City ajaloolise Main Streeti lõhkudes hooneid ja pöörates katusele autosid. Mõnedes piirkondades tõusis veetase majade teisest korrusest kõrgemale, teatas Howardi maakonna päästeteenistus CNN-i vahendusel.

Inimeste hukkumisest või vigastada saamisest teateid ei ole.

Hävitustöö oli eriti valus seetõttu, et eelmine üleujutus tabas linna vaid kaks aastat tagasi. Siis hukkus kaks inimest ja kahjustada sai kümneid hooneid.

Ellicott City asub umbes 20 kilomeetrit Baltimore’ist läänes Chesapeake’i lahte suubuva Patapsco jõe orus.

Jõgi tõusis eile pärastlõunal normaalse tasemega võrreldes kuue meetri kõrgusele, mis on rekord alates selliste mõõtmiste algusest.

