VIDEOD ja FOTOD | Moskva ostukeskusest evakueeriti tulekahju tõttu 3000 inimest, vähemalt 14 sai vigastada

Moskvas asuvast Rio ostukeskusest evakueeriti tulekahju tõttu 3000 inimest. Esialgsetel andmetel on vigastatuid vähemalt 14.

Interfaxi andmetel viidi haiglasse 12 inimest, nende seas ka seitsmeaastane laps. On teateid, et hoonesse on osad inimesed lõksu jäänud.

Tuli levis 1000 ruutmeetri suurusel alal. Sündmuskohale saadeti 58 tuletõrjebrigaadi (ligi 180 inimest).

Tulekahju tekkepõhjus on seni teadmata.

Kohaliku meedia teatel ei saanud paljud külastajad esialgu arugi, et hoones on tulekahju. Asjaolude selginemisel sattusid inimesed paanikasse ning jooksid väljapääsude suunas.