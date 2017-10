VIDEOD ja FOTOD | Lätis Saulkrastis toimus tuntud pürotehniku eramajas plahvatus, milles hukkus viis inimest

Lätis Saulkrastis toimus eramajas plahvatus, milles hukkus viis inimest, teatas päästeteenistuse esindaja Inta Palkavniece.

Pealtnägijad rääkisid Läti Raadiole, et majas elanud perekond saabus eile õhtul koju mingilt ürituselt. Plahvatuse hetkel viibisid majas kõik elanikud – vanemad, vanaema ja kaks last. Naabrite sõnul oli majaperemees suure staažiga pürotehnik ja sellega tegeles ka perepoeg, vahendab Läti Delfi.

Hiljem teatati, et plahvatuses hukkus Lätis tuntud pürotehnik Ilmārs Āboliņš.

Āboliņš töötas ettevõttes Svētku Aģentūra, mis tegutseb turul juba üle 20 aasta ning organiseerib suuri ilutulestikke ja pürotehnikašõusid. Svētku Aģentūra on olnud kaks korda Läti pürotehnikute konkursi võitja ja ühe korra on nad võitnud ka rahvusvahelise konkursi Leedus.

Plahvatas tohutu kogus pürotehnikat, plahvatusohtlikke aineid ja segusid, mida elumajas hoiti. Tragöödiani viis inimeste täielik vastutustunde puudumine, teatas pressikonverentsil Läti kriminaalpolitsei peavalitsuse ülem Andrejs Grišins.

Grišins kinnitas, et peamine versioon on isetekkeline plahvatus, kuid kontrollitakse ka muid versioone.

Politsei jõudis järeldusele, et majas asus pürotehniliste toodete ja plahvatusohtlike ainete ebaseaduslik ladu, mis on seaduse ja ohutusnõutete vastane. Kui suures koguses pürotehnilise tooteid majas oli, teeb kindlaks ekspertiis, aga plahvatuse võimsus vastas Grišinsi sõnul 100 kilogrammile trotüülile.

„On täielik vastutustundetus tuua plahvatusohtlikke aineid koju. Õnneks ei saanud kannatada ega surnud inimesed, kes elavad kõrval. Pärast plahvatust lendasid tükid tohutu kaugele,“ ütles Grišins.

Läti kriminaalpolitsei ülem kinnitas, et hukkunute hulgas on kolm naist, mees ja alaealine. Samuti leidis kinnitust informatsioon, et hukkunute hulgas on tuntud pürotehnik Ilmārs Āboliņš.

Perekonnas oli kolm litsentseeritud pürotehnikut ja perekonnale kuulus kaks pürotehniliste teenuste ettevõtet.

Plahvatus toimus eile õhtul suvilakooperatiivis VEF-Biķernieki. Kahekordne hoone varises osaliselt kokku ja puhkes suur tulekahju, misjärel toimus veel mõni plahvatus.

Öösel leiti rusude alt viie hukkunu surnukehad.