VIDEOD ja FOTOD | Las Vegase tulistamises sai vähemalt kaks inimest surma ja üle 20 haavata

Võimud uurivad teateid tulistamise kohta USA-s Las Vegases Mandalay Bay kasiino lähedal. Politsei teatel on üks kahtlusalune "maha võetud".

Las Vegase politsei teatas Twitteris ühe kahtlusaluse mahavõtmisest. Politsei ei usu, et tulistajaid oleks rohkem.

JUST IN: Las Vegas police "do not believe there are any more shooters;" at least 2 people confirmed dead https://t.co/yVV8EIpcFW pic.twitter.com/yZUtZhQnOv — ABC News (@ABC) October 2, 2017

Video appears to show concertgoers fleeing area amid reports of active shooter at Mandalay Bay Casino in Las Vegas. https://t.co/wDakxIsL0y pic.twitter.com/mZVfGDWjnn — ABC News (@ABC) October 2, 2017

Las Vegase ülikooli meditsiinikeskuse ametnikud teatasid, et kuulihaavadesse on surnud vähemalt kaks ja viga on saanud 24 inimest.

JUST IN: Las Vegas police say "one suspect is down;" active shooter investigation continues https://t.co/nW1fX0XrGv pic.twitter.com/hUCtR1IPIl — ABC News (@ABC) October 2, 2017

Politsei kutsus üles vältima Las Vegase Stripi lõunapoolset otsa.

Pealtnägija ütles kohalikule telekanalile KSNV News, et tulistati kuskilt kõrgelt ja laeti üha uuesti. Tehti sadu laske.

Tulistamine toimus kohaliku aja järgi kella 22.30 ajal.

Mandalay Bayst üle tänava leidis aset kantrimuusikafestivali Route 91 Harvest Music Festival viimane õhtu, kui tulistamine toimus.

NEW: Gunshots audible during Jason Aldean concert at Mandalay Bay Casino in Las Vegas; multiple victims hospitalized https://t.co/njyK8o022d pic.twitter.com/WhNHjEYZgn — ABC News (@ABC) October 2, 2017