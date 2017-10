VIDEOD ja FOTOD | Las Vegase tulistamises sai üle 20 inimese surma ja sada haavata

USA-s Las Vegases Mandalay Bay kasiino lähedal toimus kohaliku aja järgi pühapäeva õhtul massitulistamine. Politsei teatel on üks kahtlusalune "maha võetud". Politsei teatas, et tulistamises hukkus üle 20 inimese ja veel sada sai haavata.

Pealtnägija sõnul pani lakkamatu tuli inimesed varju otsima ja elu eest jooksma. Turistid peitsid end hotellitubadesse ning Las Vegase McCarrani rahvusvahelisele lennuväljale teel olnud lennukid suunati mujale.

Video appears to show concertgoers fleeing area amid reports of active shooter at Mandalay Bay Casino in Las Vegas. https://t.co/wDakxIsL0y pic.twitter.com/mZVfGDWjnn — ABC News (@ABC) October 2, 2017

Kõrvalseisjad asusid tegevusse ja hoolitsesid haavatute eest. Vähemalt üks neist kirjeldas, kuidas inimene ta käte vahel suri.

Las Vegase politsei teatas pärast tulistamist, et üks kahtlusalune on maha võetud ja nad ei usu, et tulistajaid oleks rohkem olnud. Politsei teatel on surnud kahtlusalune kohalik elanik. Otsitakse tema naissoost kaaslast ja kaht tulistajaga seotud autot. Arvatakse, et tegemist on "üksiku hundi" tüüpi tegutsejaga.

Politsei kutsus üles vältima Las Vegase Stripi lõunapoolset otsa.

Pealtnägija ütles kohalikule telekanalile KSNV News, et tulistati kuskilt kõrgelt ja laeti üha uuesti. Tehti sadu laske.

Tulistamine toimus kohaliku aja järgi kella 22.30 ajal.

Mandalay Bayst üle tänava leidis aset kantrimuusikafestivali Route 91 Harvest Music Festival viimane õhtu, kui tulistamine toimus.

NEW: Gunshots audible during Jason Aldean concert at Mandalay Bay Casino in Las Vegas; multiple victims hospitalized https://t.co/njyK8o022d pic.twitter.com/WhNHjEYZgn — ABC News (@ABC) October 2, 2017