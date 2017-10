VIDEOD ja FOTOD | Kataloonia linnades visati tsiviilkaardiväelased ja riigipolitseinikud hotellidest välja

Kataloonias Calella de Maris olnud Hispaania tsiviilkaardiväelased visati pärast liigse jõu tarvitamist iseseisvusreferendumi ajal elanike survel kohalikest hotellidest välja. Naaberlinnas Pineda de Maris viibisid riigipolitseinikud, kes samuti elanike protestide tõttu hotellidest välja visatakse. Eile toimusid rahvakogunemised, kus nõuti riiklike julgeolekujõudude Katalooniast lahkumist. Hotellis olnud politseinikud tahtsid aga minna tänavatele ja hüüdsid: „Laske meil tegutseda!“

Pineda de Mari esimene aselinnapea Carme Aragonès teatas eile õhtul, et hotellikett peab kahes hotellis olevad riigipolitsei (Policía Nacional) agendid täna minema saatma. „Kõik politseinikud lahkuvad Pinedast,“ teatas Aragonès sadade kogunenud inimeste hulgas, kes olid tulnud politseinike lahkumist nõudma. Selle peale kogunes rahvahulk ühe ette neist hotellidest, nimega Mont-Palau, aplodeeris linnajuhtide otsusele ja puhus vilesid, vahendab ajaleht La Vanguardia.

Politseinikud näitasid hotellist vastu Hispaania lippe ja vastasid meeleavaldajate lauludele hüüetega „Viva España!“ („Elagu Hispaania!“).

Rahvakogunemisel viibisid kohal ka Kataloonia korrakaitsejõudude Mossos d’Esquadra liikmed, kes moodustasid aheliku hotelli ukse ja rahvahulga vahele.

„Me oleme kogu pärastlõuna läbirääkimisi pidanud. Tulime lõpuks siia, et öelda, et me nõuame, et nad lahkuksid homme,“ ütles Aragonès.

Aragonès selgitas, et tegemist ei ole tsiviilkaardiväelastega, kes lahkusid eile Calellast, kuhu nad majutatud olid. Aragonèsi sõnul ei ole Pinedas tsiviilkaardiväelasi olnud.

Pineda del Mari linnapea Xavier Amor teatas keskööl Twitteris, et „Pinedasse ei ole tulnud uusi tsiviilkaardiväelasi ega riigipolitseinikke, ning need, kes seal on, lahkuvad homme“.

Samal ajal on mujalt Hispaaniast Katalooniasse toodud korrakaitsjate majutamiseks Barcelona sadamasse toodud laevade kai ääres seismise luba pikendatud. Varem pidid laevad lahkuma 5. oktoobril, kuid nüüd jäävad 11. oktoobrini.