VIDEOD JA FOTOD | Itaalias Genovas varises kokku maanteesild, hukkus vähemalt 22 inimest

BBC kirjutab, et kui esiti oli ametlike hukkunute arv 11, siis praeguseks on see tõusnud 22 inimeseni (kell 17.00), veel mitmed inimesed on vigastatud.

Tuletõrje esindaja Amalia Tedeschi sõnul sattus õnnetusse umbes 20 sõidukit, mille hulgas oli veo- ja sõiduautosid. Tedeschi sõnul on kaks inimest elusalt kätte saadud. Tedeschi teatel oli kokku varisenud sillaosa 80 meetrit pikk

Itaalia transpordiminister Danilo Toninelli ütles, et tegemist on tohutu tragöödiaga.

"Ma jälgin Genovas toimuvat, mis näib olevat tohutu tragöödia, suure halva eelaimusega," ütles Toninelli Twitteris.

Sild kukkus peamiselt all olevatele raudteerööbastele, teatas AFP.

Sild oli ehitatud 1960. aastatel ja seda nimetatakse Morandi sillaks, mis ületas Polcevara jõge, vahendab BBC News.

Itaalia kiirteede operaatorfirma Autostrade teatas, et viis sillal läbi remonditöid. Autostrade väitel olid tööd pideva jälgimise ja järelevalve all.