VIDEOD | Hetk, mil Florida koolitulistaja massimõrva alustas: sul oleks mõistlik siit kaduda

Ajaleht Sun-Sentinel avaldas oma uudisloo juures video hetkedest enne seda, kui Cruz avab õpilaste pihta tule. Ta valmistab ennast koridoris veretööks ette, hoides juba käes poolautomaatrelva AR-15, kui kohtub koolis õppiva Chris McKennaga. Ta ütleb McKennale: „sul oleks targem siit kaduda“. „Asi läheb kohe hulluks (inglise k „Things are going to get messy.“).“

On näha, kuidas Cruz laeb relva ära ja suundub koolitunni ajal suurde koridori, et veretööga algust teha. Cruz käivitab tuletõrjealarmi, et õpilased klassidest lahkuksid ja ta saaks nende pihta tule avada. Olukorra tõsidust mõistes, püüavad paanikas õppurid peitu pugeda, nagu seda teeb 48 minutiks ka haridusasutust turvama pidanud relvastatud politseinik: 19-aastane nooruk jõudis tema peidusoleku ajal lõpuks maja peal maha lasta 17 inimest.

Toona tuli USA Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI) tunnistada, et hoolimata vihjetest, ei suutnud nad tegutseda ja veresauna ära hoida. Vihjeandja, kes võttis FBIga ühendust 5. jaanuaril, rohkem kui kuu enne veresauna, hoiatas, et Cruz „tahab inimesi tappa, käitub kahtlaselt ja postitab sotsiaalmeediasse häirivat materjali“.

Häiritud noormehe mõttemaailm jõudis avalikkuseni läbi suhtlusvõrgustiku Instagram, kus ta rääkis mehhiklaste tapmisest, mustanahaliste ketti panemisest ning avaldas arvamust, et geidele tuleks „kuul kuklasse lasta“.