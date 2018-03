VIDEOD | Florida ülikooli linnakus varises kokku uhiuus sild, paljud inimesed on selle all lõksus

Hetkel pole teada, kui palju inimesi sai õnnetuse tagajärjel vigastada.

Sild paigaldati alles laupäeva hommikul ja selle eesmärgiks oli tagada jalakäijatele ohutu pääs peamisest linnakust Sweetwaterisse, kus elavad tuhanded tudengid, vahendab Miami Herald.

Enne silla paigaldamist teatas ülikool, et selle paigaldamise meetod vähendab märkimisväärselt ohtu töötajatele, jalakäijatele ja autojuhtidele ning viib ehitusest tingitud liiklusseisakud miinimumini.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi veidi pärast kella kahte pärastlõunal.

Miami-Dade'i tuletõrje teatas Twitteris, et intsidendis sai viga arvukalt inimesi. "Me tegeleme nende arvu täpsustamisega," teatati sotsiaalmeedias.

