VIDEOD | Florida ülikooli linnakus varises kokku uhiuus sild, hukkus vähemalt neli ja viga sai kümme inimest

862 tonni kaaluv ja 53 meetrit pikk sild langes kaheksarealisele teele kohaliku aja järgi eile pärastlõunal, lömastades vähemalt kaheksa sõidukit, teatas politsei, vahendab BBC News.

Sild paigaldati laupäeval vaid kuue tunniga.

Sild ehitati, kasutades meetodit, mida nimetatakse "kiirendatud sillaehituseks", et vältida liikluse häirimist. Suur osa sillast pandi kokku tee kõrval ja tõsteti siis kohale.

Miami-Dade'i maakonna tuletõrjeülem Dave Downey kinnitas eile õhtul, et hukkus vähemalt neli inimest. Vähemalt kümme inimest viidi Kendalli regionaalsesse meditsiinikeskusse, sealhulgas kaks, kes olid äärmiselt kriitilises seisundis.

Pealtnägijad rääkisid kohalikule meediale, et sõidukid olid peatunud foori punase tule taga, kui struktuur kohaliku aja järgi kell 13.30 kokku varises. Pole endiselt selge, kui palju inimesi sel ajal silla all oli.

Sild paigaldati alles laupäeva hommikul ja selle eesmärgiks oli tagada jalakäijatele ohutu pääs peamisest linnakust Sweetwaterisse, kus elavad tuhanded tudengid, vahendab Miami Herald. Silla kokkuvarisemist vahetult pealt näinud isik ütles Miami Heraldile, et peatsest hävingust ei olnud näha ühtegi hoiatavat märki, sild varises lihtsalt järsku kokku. Ma sain kohe aru, et hulk inimesi sai surma, tõdes pealtnägija lehele. Ta kirjeldas, kuidas autojuhid tolmu langedes masinaist välja ronisid ja kannatanuid aidata püüdsid. Näiteks üks tüdruk tõmmati vigastamata välja autost, mille tagumine osa oli täiesti purustatud. Ta pääses tragöödiast šokiga, sest istus rooli taga.

Enne silla paigaldamist teatas ülikool, et selle üles seadmise meetod vähendab märkimisväärselt ohtu töötajatele, jalakäijatele ja autojuhtidele ning viib ehitusest tingitud liiklusseisakud miinimumini. Miami Heraldiga kõnelnud kohalik elanik ütles, et veel täna hommikul testiti silla juures midagi.

Miami-Dade'i tuletõrje teatas Twitteris, et intsidendis sai viga arvukalt inimesi. "Me tegeleme nende arvu täpsustamisega," teatati sotsiaalmeedias.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018