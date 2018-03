VIDEOD | Florida ülikooli linnakus varises kokku uhiuus sild, hukkus neli inimest, paljud jäid silla alla lõksu

Florida rahvusvahelise ülikooli (FIU) linnakus varises täna kokku ehitusjärgus jalakäijate sild, mille alla jäi seni teadmata arvul inimesi ja autosid.

Hetkeseisuga on teada, et hukkus vähemalt neli inimest (nende isikud on esialgu tuvastamata) ja vigastada sai üheksa, kes viidi haiglaravile.

Sild paigaldati alles laupäeva hommikul ja selle eesmärgiks oli tagada jalakäijatele ohutu pääs peamisest linnakust Sweetwaterisse, kus elavad tuhanded tudengid, vahendab Miami Herald. Silla kokku varisemist vahetult pealt näinud isik ütles Miami Heraldile, et peatsest hävingust ei olnud näha ühtegi hoiatavat märki, sild varises lihtsalt järsku kokku. Ma sain kohe aru, et hulk inimesi sai surma, tõdes pealtnägija lehele. Ta kirjeldas, kuidas autojuhid tolmu langedes masinaist välja ronisid ja kannatanuid aidata püüdsid. Näiteks üks tüdruk tõmmati vigastamata välja autost, mille tagumine osa oli täiesti purustatud. Ta pääses tragöödiast šokiga, sest istus rooli taga.

Enne silla paigaldamist teatas ülikool, et selle üles seadmise meetod vähendab märkimisväärselt ohtu töötajatele, jalakäijatele ja autojuhtidele ning viib ehitusest tingitud liiklusseisakud miinimumini. Miami Heraldiga kõnelnud kohalik elanik ütles, et veel täna hommikul testiti silla juures midagi.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi veidi pärast kella kahte pärastlõunal.

Miami-Dade'i tuletõrje teatas Twitteris, et intsidendis sai viga arvukalt inimesi. "Me tegeleme nende arvu täpsustamisega," teatati sotsiaalmeedias.