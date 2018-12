VIDEOD | Brüsselis muutus rändeleppevastane protest vägivaldseks

Tänavatele on tulnud protesteerima umbes 5000 inimest.

Algselt keelati rändeleppevastane meeleavaldus linnavõimude poolt vägivalla puhkemise hirmus ära, aga keeld vaidlustati kohtus põhjendusega, et rahumeelne meeleavaldamine on inimeste põhiseaduslik õigus.

#brussels Protestors are surrounding the European Commission #EU building in the European district "#Schumanplein" in #Brussels

To protest against the #UN Migration Pact of #Marrakech in #Belgium

And police seen throwing tear-gas pic.twitter.com/YWnZWlSBx6

— Lin Gaswami (@SwamyJourno) December 16, 2018