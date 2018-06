VIDEOD | Berliini politsei tulistas katedraalis märatsevat meest, üks politseinik on haavatud

Relvastatud politseiüksused on ümber piiranud Berliini katedraali, kus esialgsete teadete järgi on on toimunud tulistamine, vahendab BBC. Berliini politsei teatel on keegi hullunud mees tulistanud üht politseinikku jalga, politsei tulistas ründajat.

Tunnistajate sõnul on tulistatud vähemalt kolm lasku. AFP teatel kinnitab Berliini politsei, et tegu pole terrorirünnakuga. "Terroristlikest motiividest pole mingit märki." Saksa meedia teatel kutsuti politsei Berliini katedraali kahe inimese tüli pärast. Ajaleht Tagesspiegel märgib, et vigastatud on kaks inimest. Berliini politsei pressiesindaja kirjeldas üht haavatut kui huligaani, kuid ei andnud juhtumi kohta rohkem infot. Ametlikku infot, kui palju on vigastatuid, endiselt pole. Berliini politsei märgib oma twitteri-lehel, et katedraali töötaja kutsus politsei, kui kahe isiku tülis võeti käiku noad. Samal ajal oli katedraalis oma 100 inimest. Berliini katedraal asub linna südames. Lugu on täiendamisel. Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 3, 2018 Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018 I'm not a journalist, but short interview with a witness. He heard three gunshots. pic.twitter.com/UnxyZzYdkZ — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018 Armed police cordon off Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building https://t.co/DdbPH9rZVJ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 3, 2018