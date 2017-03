VIDEO: Žirinovski riigiduumas: järgmisel aastal lähen Kremlisse ning hakkan teid maha laskma ja üles pooma, kaabakad

Erakonna LDPR fraktsioon lahkus täies koosseisus Vene riigiduuma istungitesaalist pärast seda, kui asespiiker Sergei Neverov tegi riigiduuma eetikakomisjonile ettepaneku anda hinnang LDPR-i juhi Vladimir Žirinovski sõnavõtule.

Interfaxi teatel viis Žirinovski fraktsiooni saalist välja protesti märgiks, teatades sealjuures, et pool Ühtse Venemaa saadikutest on saalis õigusvastaselt. Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin võrdles Žirinovski tegevust jultumusega teedel.

Skandaali põhjustas Žirinovski avaldus valimiste kohta Moskva oblastis. Eelmisel nädalal teatas ta riigiduuma kõnepuldist, et Moskva oblasti Ruza rajoonis „ostetakse kandidaate ära ja sunnitakse jõuga LDPR-i nimekirjast lahkuma“ ning „võetakse sõnakuulmatuid kandidaate maha“, teatas LDPR-i pressiteenistus. Žirinovski väitis, et rajoonis leiab aset „kohalike ametnike isetegevus, kes sel viisil teevad teeneid kõrgematele ülemustele või kohalikele oligarhidele“. „Kreml ja kuberner ei ole neile ülesandeid nii tegutseda andnud. See on kõik kohalik isetegevus. Aga igal juhul on see meie maa jaoks häbi,“ kuulutas Žirinovski.

Loe veel

Kolmapäevase riigiduuma istungi ajal esines Žirinovski väidetega ka riigiduuma liikmete osalemise kohta ebaseaduslikus tegevuses Ruzas. „Ma räägin Moskva (oblastist). Aga teie, maffia, kaitsete teda, kuriteod on teil Moskva oblastis, kõige kuritegelikum, kriminaalsem oblast. Nagu oli eelmine kuberner Gromov, nii on ka täna. Näete, mis nad teevad? Ühtne Venemaa – nad on ära ostetud saadikud, sada korda ära ostetud… Mandaat ära võtta… Ta ei saa aru, et saadikud kaitsevad rahvast, mitte kuberneri. Kõik Moskva valitsuse ära ostetud Lužkovi ajal ja praegu,“ vahendab Regnum Žirinovski sõnu.

„Seitse inimest osteti ära, hirmutati, pandi nimekirjast lahkuma ja võeti valimistelt maha. Kes kamandab? Piimabandiit! Istus vangis – tuli tagasi, jälle on ta piimamaffia. Bandiidid ja vargad on Moskva oblastis ja saadikud sealt on mõned ka korrumpeerunud ja teid on ära ostetud… Järgmise aasta märtsis lähen Kremlisse, hakkan teid maha laskma ja üles pooma, kaabakad,“ lubas Žirinovski.

Asespiiker Neverov juhtis Žirinovski sõnadele eetikakomisjoni tähelepanu. „Mulle tundub, et eetikakomisjonil tuleb Vladimir Volfovitši esinemisse tähelepanelikult suhtuda,“ ütles Neverov.

„Pooled teist istuvad ebaseaduslikult ja teid mõistetakse selle eest süüdi,“ lubas Žirinovski.