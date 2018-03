VIDEO | Žirinovski ajas Sobtšaki debati käigus nutma: viige ta lasteaeda tagasi ja pange poti peale!

Venemaa presidendivalimiste debati käigus telekanalil Rossija 1 pani kandidaat Ksenia Sobtšakki nördima, et teised kandidaadid eesotsas Vladimir Žirinovskiga talle pidevalt vahele segavad. Lõpuks puhkes Sobtšak nutma ja lahkus stuudiost.

Kui Sobtšak kutsus televaatajaid üles hääletama enda poolt, segas Žirinovski talle vahele ja nõudis, et Sobtšak hullumajja saadetaks, vahendab RBK.

„Mis matslus see olgu? Ma kaeban keskvalimiskomisjonile! Loomulikult on see ebaõiglane. Need inimesed, kes on spoilerid, katkestavad ainult mind! Mina pole kordagi öelnud sõnagi nende lõppsõna ajal. Ma nõuan mulle minu aja tagasi andmist, mille ajal need inimesed teevad lõpmatult bla-bla-bla,” pöördus Sobtšak saatejuhi Vladimir Solovjovi poole.

Selle peale reageeris Žirinovski: „Viige ta lasteaeda tagasi! Pange poti peale, võib-olla siis saab tüdruk terveks.”

Solovjov seletas, et ei saa anda Sobtšakile lisaaega.

Sõnavahetus aga jätkus. Kuigi Solovjov rõhutas, et oma isiklikus saates ta annaks Sobtšakile aega, süüdistas viimane Solovjovi teiste kandidaatide soodustamises.

„Mul on seaduslik aeg, see inimene solvab mind kogu aeg,” ütles Sobtšak Žirinovskile viidates.

„Mina isiklikult leian, et see on kohutav, aga selline on seadus,” vastas Solovjov.

Loe veel

Samal ajal kisas Žirinovski: „Te peate kutsuma psühhiaatri ja panema talle selga valge särgi! Ta käed kinni siduma! Nuta, Ksenia, nuta! Emme tuleb kohe, pühib ninakese ära!”