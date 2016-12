VIDEO: Võimalik vaid Venemaal! Politsei eest põgenev roolijoodik tiirutas Kaasani lennujaama terminalis

Ööl vastu neljapäeva rammis politsei eest põgenenud purjus juht Kaasani rahvusvahelise lennujaama lukustatud klaasust ja sõitis sellest läbi.

Järgnes tagaajamine mööda lennujaama koridore.

Alles mitu minutit hiljem suutsid autojuhti jalgsi jälitanud politseinikud selle nurka ajada ja kinni pidada. RT teatel said mõned politseinikud kergemaid vigastusi. Lisaks sõitis autojuht vastu veetoru ja põhjustas terminalis veeavarii.

Ajalehe Kazanski Reporter väitel on kinnipeetu eradetektiiviagentuuri omanik Ruslan Nurtdinov. Juht mõisteti esialgu 15 päevaks vangimajja ning tema suhtes algatati kaks kriminaalasja politseinikele vastuhakkamise ja kahjude põhjustamise pärast. Kahjude suuruseks hinnatakse kuus miljonit rubla (üle 94 000 euro). Samuti on Tatarstani võimud algatanud juurdluse, et kontrollida lennujaama turvameetmete nõuetelevastavust.

Vene naljahambad varustasid turvakaamerate lindistustest valminud video ka saatemuusikaga.