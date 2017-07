VIDEO | Vladimir Putini auto tagaistmel nähti salapärast punase käekotiga naist

Venemaa president Vladimir Putin pälvis sel nädalal kohaliku meedia tähelepanu, kui tema sõiduauto tagaistmel nähti istumas tundmatut naist.

Naist nähti riigipea Mercedese tagaistmel, kui viimane külastas teisipäeval Laadoga järves Valamo saarel asuvat õigeusu mungakloostrit, vahendab ajaleht The Times.

Avaldatud videokaadritelt on näha, kuidas president roolib oma Mercedesega kloostri ette ja läheb seejärel avama auto tagumist ust. Vilksamisi on näha, et seal istub punase käekotiga daam, kes paistab riigipeale näpuviibutusega märku andvat, et ei soovi autost lahkuda, misjärel president sulgeb kiiresti taas ukse ja sammub auto juurest minema.

Avaldatakse arvamust, et naine keeldus autost väljumast, sest ei soovinud oma isikut avalikustada. Venemaa riigipea ise lahkus hiljem kloostrist juba üheskoos patriarh Kirilliga, punase käekotiga naist ei kusagil.

Tema pressiesindaja Dmitri Peskov ütles teisipäeval esialgu, et tal pole aimugi, kellega oli tegemist. Ühtlasi rõhutas ta, et kombe kohaselt ei kommenteeri ta presidendi isiklikku elu. Veidi aja pärast aga teadis ta juba rääkida, et tegemist oli julgeolekuteenistuse töötaja, mitte austajannaga.

Ühtlasi tahtis riigipea tema sõnul tagaistmelt midagi võtta, mitte ei avanud naisterahvale ust.

Vladimir Putin lahutas oma abikaasast Ljudmillast 2013. aastal pärast pea 30 aastat kooselu.