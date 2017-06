VIDEO | Vladimir Putin kooliõpilaselt: kes soovitas sul korruptsiooni kohta küsida?

„Teated korrumpeerunud riigiametnikest ja föderaalministritest ei ole midagi uut. Teha suur show koduarestide määramisega ei anna tulemusi. Selle tulemusena õõnestate te avalikkuse usaldust. Kuidas te kavatsete seda probleemi lahendada?“ küsis koolinoor otse-stuudios, istudes riigipeast kõigest mõnekümne meetri kaugusel.

„Danila, sa lugesid selle küsimuse maha. Kas sa valmistasid selle ette või keegi soovitas sul seda [küsida]?“ asus Putin kohe pärima. „Elu ise valmistas mind selleks ette,“ torkas noorhärra muigega, misjärel publik stuudios talle aplodeeris.

„Tubli,“ tõdes riigipea, vastates seejärel, et valitsus jätkab võitlust korrumpeerunud ametnikega, viidates hiljutisele kohtuotsusele, millega mõisteti vanglateenistuse endine juht Alexander Reimar pettuse eest kaheksaks aastaks trellide taha.

If you're a Russian young person, this exchange may have been the most important and revealing in Putin's entire 4-hour-long telethon today. pic.twitter.com/Ae2Nm4WOQt— Meduza in English (@meduza_en) June 15, 2017