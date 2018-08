VIDEO | Venezuela presidenti üritati avaliku kõne ajal lõhkeainet kandvate droonidega tappa

Videol annab end patriootlikest sõduritest ja tavakodanikest koosnevaks rahvuslikuks liikumiseks nimetav grupeering teada, et neile ei sobi, kuidas president Maduro ja tema valitsus sõidab üle Venezuela põhiseadusest ja üritab rahva arvelt rikastuda, riivates sel moel sõjaväelist au.

"Me ei saa me lubada, et rahvas on näljas, et haigetel ei ole rohtu, et valuutal ei ole väärtust ja et haridussüsteem ei hari ega õpeta, vaid üksnes jutlustab kommunismi," teatati video vahendusel. "Venezuela rahvas, meil tuleb minna tänavatele, me ei tohi taganeda."

Soldados de Franelas sõnastas oma peamise eesmärgina demokraatia päästmise valitseva diktatuuri käest.

Atendaadikatse tagamaid uurivad politsei ja sõjavägi.