VIDEO | Venezuela opositsiooniliidrid viidi lähedaste teatel kodudest minema

Lópezi naine ja Ledezma tütar teatasid, et peavad meeste saatuse eest vastutavaks Venezuela presidenti Nicolás Madurot, vahendab Reuters.

@OAS_official Venezuelan opposition leaders Leopoldo Lopez and Antonio Ledezma Kidnapped 1am by dictatorship. HELP! pic.twitter.com/2UB2R4TY9k— SOS VENEZUELA (@CANsupportsVZLA) August 1, 2017