VIDEO | Venemaal süttis põlema kaubanduskeskus, hukkunute arv tõusis 37ni

Venemaal Kemerovos süttis täna hommikul põlema suur kaubanduskeskus, kuhu jäi lõksu üle saja inimese, kellest kümned jätsid leekides oma elu.

Allikas eriolukordade ministeeriumist ütles uudisteagentuurile TASS, et põlevast kaubanduskeskusest leiti päeva jooksul vähemalt 37 surnukeha: nende seas olla hulgaliselt lapsi. Hoonet otsitakse alles läbi, mis tähendab, et hukkunute arv võib veelgi tõusta: kadunud on umbkaudu 70 inimest. Tulekahju puhkemise järel suudeti võimude teatel päästa 10 inimest ja veel poolesajal õnnestus omal jalal keskusest põgeneda: vähemalt 43 inimest sai vigastada.

Zimnjaja Višnja (talve mari –toim) nimeline kaubanduskekus asub Kuznetski Alatau eelmäestikus, Tomi jõe ääres asuva poole miljoni elanikuga Kemerovo ühel tihedaima liiklusega magistralil, Lenini tänaval, mitte kaugel linna raudteejaamast.

Tulekahju sai alguse keskuse neljandalt korruselt, kus asub laste meelelahutuskeskus ja loomaaed, mis selgitab, miks arvatakse ohvrite seas olevat palju lapsi, aga ka kinosaal, mille lagi kukkus väidetavalt kokku. Teadaolevalt hüppas mitu inimest kannatamatu kuumuse tõttu ka akendest alla.