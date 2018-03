Valvekaamera salvestused näitavad valimissedelite pakkide viisi kastidesse toppimist Venemaa eilsetel presidendivalimistel, kus Vladimir Putin ülekaalukalt taas riigipeaks valiti.

Venemaa valimisametnikud on teatanud, et uurivad teateid rikkumiste ja ebakorrapärasuste kohta ning mõnes kohas on tulemused ka tühistatud. Üldtulemuse seisukohalt on see kõik aga tähtsusetu.