VIDEO | Venemaa presidendivalimiste debatt: Sobtšakki libuks sõimanud Žirinovski sai klaasi vett näkku

Venemaa presidendivalimiste teledebati ajal telekanali Rossija 1 otse-eetris leidis aset skandaal. Oma tuntud headuses esines erakonna LDPR kandidaat Vladimir Žirinovski, kes sõimas sõltumatut kandidaati Ksenia Sobtšakki valimatute sõnadega, mille eest viimane talle klaasi vett näkku viskas.

Venemaa kommunistide kandidaat Sergei Baburin süüdistas kõigepealt liberaale Nõukogude Liidu lagundamises. Baburini jutt võis olla suunatud liberaal Sobtšaki vastu, kes ei pea Krimmi Venemaale kuuluvaks ning kutsub üles sõbrustama Euroopa ja USA-ga, ignoreerides Baburini sõnul viimaste agressiooni Venemaa vastu.

„Nimesid nimetate? Kardate jälle? Nimetage nimed: Javlinski, Sobtšak,” räuskas vahele Žirinovski.

„Kui armee reedeti, kui armee tulistas oma parlamenti 1993. aastal, olin ma üks ülemnõukogu kaitse juhtidest. Selle ülemnõukogu, mille tulistamise üle rõõmustas härra Žirinovski ja härra Javlinski. Plaksutas käsi...” jätkas Baburin.

Loe veel

„Näe, kus vingerdab kommunist, kõik on süüdi, aga süüdlasi ei ole. Millal ma midagi sellist rääkisin? Miks te valetate, Baburin? Ma pole seda kunagi rääkinud. Te olete valetaja ja lurjus!” teatas Žirinovski.

Sekkuda püüdis saatejuht Vladimir Solovjov, kes kutsus Žirinovskit rahunema.

„Selles vanuses on kahjulik niimoodi erutuda,” pistis möödaminnes vahele Sobtšak, mille eest maksis kallist hinda.

„Suu kinni, lollakas,” käratas Žirinovski, mille peale Solovjov küsis: „Kuidas te üldse räägite?!”

„Keri minema siit üldse! Ei ole vaja siia tänavalt inimesi tuua! Kõnts on see kõik! See on kõlvatus! Dom-2!” karjus Žirinovski. „Dom-2” on tõsielusari, mille saatejuht Sobtšak on olnud.

Sobtšak teatas, et „Dom-2-s” peavad inimesed end viisakamalt üleval.

„Ole vait, lollakas,” kisas Žirinovski.

„Miks te minuga nii räägite,” küsis Sobtšak.

„Sest ta on juhm, kui ajusid ei ole,” karjus Žirinovski Solovjovi poole pöördudes.

Selle peale ei pidanud Sobtšak vastu ja läigatas Žirinovskile näkku klaasitäie vett.

„Näed, mis ta teeb, näed idioot, korista ta siit ära, korista ära see prostituut, see kõnts. Must kõnts, jälk eit, viimane libu,” räuskas Žirinovski ja ütles vastuseks üleskutsele mitte ropendada, et teisiti ta sellisele asjale reageerida ei saa.

„Kes andis talle õiguse vett läigatada?” küsis Žirinovski.