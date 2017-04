VIDEO: Venemaa esindaja ÜRO-s Briti kolleegile: vaata mulle otsa! Ära üritagi Venemaad rohkem solvata!

Venemaa alalise esindaja asetäitja ÜRO-s Vladimir Safronkov esines julgeolekunõukogus Süüria keemiarünnaku teemalise resolutsiooniprojekti arutamisel vägagi emotsionaalselt, pöördudes Suurbritannia esindaja Matthew Rycrofti poole sina-vormis ja nõudes viimaselt endale silma vaatamist, vahendab Vesti.ru.

„Venemaa mainet kogu maailmas mürgitab tema toksiline liit Assadiga. Ta on otsustanud läheneda verisele, barbaarsele kurjategijale, mitte oma rahvusvahelistele partneritele,“ ütles Rycroft.

„Te ehmatasite, kaotasite une, et me hakkame Ühendriikidega koostööd tegema. Te kardate seda! Teete kõik selleks, et see koostöö läbi kukuks. Just seetõttu… Vaata mulle otsa! Ära pööra mult silmi ära! Mida sa silmad ära pöörad? Just seetõttu ei öelnud sa täna midagi poliitilise protsessi kohta,“ kurjustas Safronkov.

„Venemaa algatus Süürialt keemiarelvade äravõtmiseks 2013. aastal muutus krahhiks ja Venemaa uhkus – läbirääkimisprotsess Astanas – lõppes alandusega,“ ütles Rycroft.

„Aga mida teie selle heaks tegite, tulevahetuse peatamiseks? Teenite relvarühmituste huve, kellest paljud notivad kristlasi ja teisi vähemusi Lähis-Idas, palmipuudepühal korraldatakse õigeusu kirikutes terroriakte? Te hoolitsete nende eest? Olete juba täiesti segi läinud oma režiimivastaste ideedega. Ära üritagi rohkem Venemaad solvata!“ kuulutas Safronkov.