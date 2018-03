VIDEO | Vene spiooniga koos mürgitati Inglismaal tema tütar, haiglas on ka üks hädaabitöötaja

Naine, kes leiti pühapäeval Suurbritannias Salisburys kokkuvajunult endise Vene topletagendi Sergei Skripali kõrvalt, on tema 33-aastane tütar Julia.

Briti politsei püüab välja selgitada, mis oli see tundmatu aine, mis nende seisundi esile kutsus, vahendab BBC News.

Kohe pärast intsidenti vaadati meditsiiniliselt läbi ka mitmed hädaabiteenistuse töötajad ja üks neist viibib endiselt haiglas.

Venemaa on kinnitanud, et neil ei ole mingit informatsiooni, mis võis Skripaliga juhtuda, kuid on väljendanud valmisolekut politseijuurdlusega koostööd teha, kui seda soovitakse.

Skripal, kelle naine, poeg ja vanem vend on kõik viimase kahe aasta jooksul surnud, sai Suurbritannias varjupaiga pärast spioonide vahetamist 2010. aastal.

Politsei uurib valvekaamera salvestust Salisbury spordikeskusest, milles on näha tundmatut meest ja naist kõndimas selle kohta lähedal, kus Skripal ja tema tütar leiti.

Wiltshire’i politsei teatel ei olnud The Maltingsi kaubanduskeskuse juurest leitud isal ja tütrel nähtavaid vigastusi.

Politsei eraldas ettevaatusabinõuna lähedal asuva pitsabaari Zizzi ja pubi The Bishop’s Mill.

Skripal ja tema tütar on mõlemad intensiivraviosakonnas Salisbury ringkonnahaiglas.

Skripali naabrid Salisburys on öelnud, et politsei saabus sinna kohaliku aja järgi pühapäeval kell 17 ega ole pärast seda lahkunud.