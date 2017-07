VIDEO | Vene saatkonna töötaja Ukrainas tabati kolmandat korda purjus peaga rooli tagant

Kiievi lähedal pidas politsei ööl vastu esmaspäeva kinni Venemaa diplomaatiliste numbritega auto, milles olid purjus Vene diplomaadid.

Juhtum leidis aset pühapäeval kell 23.40. Auto juht keeldus alkomeetrisse puhumisest. Juhiks osutus Venemaa konsulaadi töötaja, Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) piirivalveteenistuse esindaja Ruslan Trebunski, vahendab TSN.

Auto järele tuli teine Venemaa saatkonna töötaja.

TSN-i teatel ei ole see Trebunskiga esimene intsident. Selle aasta 10. aprillil pidas politsei ta koos kolleegidega samuti kinni. Siis valetasid mehed, et võtsid viina, sest oli palmipuudepüha. Trebunski tabati purjus peaga rooli tagant ka eelmisel suvel. Iga kord on konsul Trebunski minema viinud.