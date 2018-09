VIDEO | Vene kosmonaut näitab, kus rahvusvahelisse kosmosejaama auk tekkis! Ta lükkab ümber vandenõuteooriad

Ta postitas Twitterisse video, kus näitab, kuhu auk tekkis. Ta ütleb, et muretsemiseks pole põhjust ja kosmonautidega on kõik korras. Ta viskab nalja, et pole nii, et keegi hoiab sõrme augul ees, et ikka edasi saaks lennata. Tehniline probleem lahendati kiiresti.

#НовостиИзНевесомости от космонавта Сергея Прокопьева:



«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!» pic.twitter.com/ri7hKbe0SL — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2018

Auk leiti kapslist Sojuz, mida kasutati suvel, et uut meeskonda 400 kilomeetri kõrgusel Maast asuvasse kosmosejaama toimetada. Tõenäoliselt põhjustas mõra kahjustus väljaspoolt, ekspertide hinnangul tohutul kiirusel läbi kosmose lendav mikrometeoriit.

Algselt kaeti mikroauk, mis on oma diameetrilt mõni millimeeter lai, hermeetilise teibiga, lõpuks suleti aga lõplikult.

Jaama pardal on hetkel kolm USA, kaks Vene ja üks Euroopa kosmoseagentuuri astronauti.