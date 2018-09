VIDEO | Vene kaitseministeerium kinnitas: Vene luurelennuki tulistas kogemata alla Süüria režiimi õhutõrje, süüdi Iisrael

Vene lennuk tulistati alla selle tagajärjel, et Iisraeli lendurid seadsid ta Süüria õhutõrjekompleksi S-200 rakettide löögi alla. Märgitakse, et Iisrael ei hoiatanud Vene väejuhatust Süürias kavandatava operatsiooni eest Latakia provintsi piirkonnas, vahendab RIA Novosti.

"Kuuma liini kaudu tuli teadaanne vähem kui üks minut enne löögi andmist, mis ei võimaldanud Vene lennukit ohutusse tsooni tuua," selgitas Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja, kindralmajor Igor Konašenkov.

Konašenkovi sõnul pidi Iisraeli lennuvägi Vene Il-20 nägema, sest viimane alustas viie kilomeetri kõrguselt laskumist maandumiseks. "Sellest hoolimata läksid nad tahtlikult sellele provokatsioonile," ütles Konašenkov.

Varem teatas Vene lennuki allatulistamisest Süüria õhutõrje poolt USA ametnik CNN-ile.

USA ametnik ütles, et režiim püüdis tegelikult peatada Iisraeli rakette. Teine ametnik kinnitas, et Iisrael andis Süüria režiimi vastu raketilööke.

Vene luurelennuk Il-20 kadus Vahemere kohal eile.

Iisraeli lennukid lasid mitmeid rakette sihtmärkide pihta rannikupiirkonnas Latakia provintsis, kus baseerub suurem osa Venemaa sõjajõududest Süürias. Püüdes iisraellastele vastulööki anda avasid süürlased ägeda õhutõrjetule ja Vene lennuk sai pihta, teatas USA ametnik.

USA sai juhtunust teada, sest Süüria väed saatsid rahvusvahelisel sagedusel välja erakorralise otsingu- ja päästekutsungi. USA sai seejärel otsese sõnumi teiselt riigilt lennuki tüübi ja juhtumi asjaolude kohta. Ametnik seda riiki ei paljastanud, kuid on tõenäoline, et Venemaa on ainus riik, mis teadis täpselt, mis tüüpi lennuk alla tulistati.

Lennuk tulistati alla õhutõrjesüsteemist, mille venelased müüsid Süüriale mitu aastat tagasi, teatas USA ametnik.