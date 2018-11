VIDEO | Vene ametnik noortele: riik ei ole teile midagi võlgu ega palunud teie vanematel teid sünnitada

„Olga Glatskihh lubas endale ebakorrektset avaldust riikliku poliitika kohta laste ja noorte suhtes. Ma palun esinemise täielikku salvestust, et seda rahulikult uurida ja teha järeldused. Vestluse ja täieliku salvestuse uurimise tulemusel tehakse organisatsioonilised otsused,” ütles kuberner Lenta.ru vahendusel. „Seni tahan ma kubernerina väljendada kahetsust oma alluva sellise avalduse üle.”

Laupäeval pandi YouTube’i üles video, milles Glatskihh teatas, et riik ei ole noortele midagi võlgu.

„Tänaseks päevaks on juhtunud nii, et noorte hulgas, kasvava põlvkonna hulgas kujuneb millegi pärast selline arusaam, et riik on meile kõik võlgu,” ütles Glatskihh. „Teile on võlgu teie vanemad, sest nemad sünnitasid teid. Riik ei palunud neil teid sünnitada, see tähendab kui me lähtume algusest.”

Glatskihh on 2004. aasta olümpiavõitja iluvõimlemises.