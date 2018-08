VIDEO | Valgevene president Lukašenka kärkis valitsuse peale ja vallandas ministreid

Lukašenka sõnul on tema korralduste mittetäitmise ainus põhjus valitsuse ükskõikne suhtumine presidendi korraldustesse.

„Seetõttu esitada sel nädalal ettepanekud kogu valitsuse juhtkonna, kogu ladviku väljavahetamiseks kaadrite reservist, mille ma olen moodustanud,” nõudis Lukašenka. „Aitab neile suhu vahtimisest ja nemad räägivad meile, kui keeruline neil on, kui raske!”

Lukašenka käskis teha ettepanekud tööstusministri ja ehitusministri väljavahetamiseks.

„Ta istus, et suutnud katust ära remontida, täita presidendi korraldust. Kellel oli õigus muuta minu otsuseid? Miks ei täidetud, miks ei tehtud, nagu ma ütlesin? Miks ehitustrust kukerpalli laseb?” küsis Lukašenka.

„Poznjak (Orša rajooni täitevkomitee esimees – toim) ametist vabastada ja leida talle teine töö,” nõudis Lukašenka.

„Ja jumal hoidku selle eest, et siin jäetaks tegemata see, mida te plaani võtsite (eile te meile seda programmi seletasite), ja see, mida ma teil käskisin,” hoiatas Lukašenka. „Ühe variandina saatke Vovk (tööstusminister Vitali Vovk – toim) siia, hakkab kogu seda tööstust üles vedama. Millises ametis, ma eile Šerstnevile ütlesin: las määravad kindlaks. Kui ära ei tee, läheb sinna, kuhu ma eile ütlesin.”

Asepeaminister Vassili Žarko sai Lukašenka käest pragada tervishoiu valdkonna ebapiisava arendamise eest.

„Miks te ei tulnud minu juurde, ei öelnud. Miks teil istub korruptant korruptandi otsas ja ajab korruptanti taga, aga siin te ei jõudnud. Gomelis ei jõudnud, siin ei jõudnud,” ütles Lukašenka. „Te tulete mulle rääkima kangelaslikkusest? President andis avalikult rahva ees raudbetoonist ülesande. Lahendada ja punkt. Aga teie tegelesite sabotaažiga.”