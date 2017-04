VIDEO: Valge Maja väitel Põhja-Koread hirmutama saadetud lennukikandja seilas hoopis vastassuunas

Veidi üle nädala tagasi kuulutas Valge Maja, et USA lennukikandja saatmine Jaapani merele on tugev heidutussignaal Põhja-Koreale ning annab president Donald Trumpile valikuvõimalusi Pyongyangi provokatsioonidele vastamiseks. Probleem oli aga selles, et USS Carl Vinson ja veel kolm USA sõjalaeva olid sel hetkel teel vastassuunas, et võtta osa ühisõppustest Austraalia mereväega India ookeanil Koreast 5600 kilomeetrit kagus, kirjutab New York Times.

Eelmise nädala teisipäeval teatas Trump Fox Newsile: "Me saadame armaada." Valge Maja ametnikud teatasid teisipäeval, et tuginesid kaitseministeeriumi teadetele. Pentagoni ametnikud kirjeldasid sündmuste käiku alates halvasti ajastatud teatest kuni kaitseminister James Mattise osaliselt vigase seletuseni, mis kinnistas veelgi väärarusaama, et flotill liigub täiskäigul Põhja-Korea vete suunas. USA sõjavägi teatas 10. aprillil, et Vaikse ookeani väejuhatuse ülem, admiral Harry Harris suunas USS Carl Vinsoni löögigrupi põhja poole, vahendab Reuters. Seotud lood: Hiina hoiatab: konflikt Põhja-Koreaga võib puhkeda iga hetk

VIDEO: USA liigutab lennukikandja löögigrupi Korea poolsaare lähistele 11. aprillil teatas meedia, et lennukikandja kohale jõudmiseks kulub üle nädala. USA merevägi ei teata julgeolekukaalutlustel oma laevade tulevasi asukohti. Loe veel Mattis näis 11. aprillil USS Carl Vinsoni piirkonda saatmise tähtsust pisendavat, öeldes, et laev on sinna teel, sest arvati, et on kõige mõistlikum, kui ta sel hetkel seal on. "Ei ole mingit kindlat vajaduse signaali või kindalt põhjust, miks me ta sinna saadame," ütles Mattis. Kuid isegi Mattis rääkis lennukikandja löögigrupi tegevusplaanist ekslikult, väites, et õppustest Austraaliaga loobuti. Kogu Ida-Aasias kajastati USS Carl Vinsoni saabumist ajalehtede esikülgedel ning oli hirm, et Trump kaalub ennetavat sõjalist lööki. Tegelikkus sai teatavaks, kui USA merevägi avaldas esmaspäeval foto lennukikandjast Indoneesia Jaava ja Sumatra saari eraldavas Sunda väinas lõuna poole sõitmas. Foto oli tehtud laupäeval, neli päeva pärast seda, kui Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer kirjeldas laeva missiooni Jaapani merel. Nüüd on USS Carl Vinson lõpuks võtnud kursi Korea poolsaarele ning peaks kohale jõudma järgmisel nädalal, teatasid kaitseministeeriumi ametnikud. Valge Maja ametnikud keeldusid segadust kommenteerimast, suunates küsimused Pentagoni. Eraviisiliselt väljendati Valges Majas aga hämmingut selle üle, et Pentagon ei korrigeerinud ajakava, eriti võttes arvesse pingeid regioonis ja seda, et Spicer ja Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster vastasid selle kohta avalikult küsimustele. „Laev liigub nüüd põhja suunas Vaikse ookeani lääneossa,“ ütles Pentagoni juhtiv pressiesindaja Dana White teisipäeval. „Seda oleks pidanud siis täpsemalt kommunikeerima.“