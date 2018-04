VIDEO | Valge Maja pressisekretär: mingeid otsuseid Süüria kohta ei ole veel tehtud

Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders ütles eile pärast president Donald Trumpi ähvardust Venemaa aadressil, et USA raketid on tulemas, et mingeid otsuseid Süüria kohta ei ole veel tehtud, vahendab CBS News.

Trump kirjutas USA aja järgi eile hommikul, et Venemaa pangu end valmis, sest raketid tulevad, kenad ja uued ja „nutikad”. USA kaitseminister James Mattis ütles eile, et USA on valmis sõjaliseks tegevuseks, kui selleks korraldus antakse. „Me oleme valmis pakkuma sõjalisi valikuid, kui need on sobivad, kui president nii otsustab,” ütles Mattis. Sanders teatas aga, et mingit otsust Süüria kohta ei ole veel tehtud. Veel ütles ta ajakirjanikele, et president peab Süüriat ja Venemaad vastutavaks keemiarelvarünnaku eest Süürias. „Kõlab, nagu oleksid kõik valikud laual ja lõplikku otsust ei ole tehtud,” ütles Sanders. Sandersi sõnul ei ole Trump mingit ajakava paika pannud. Küsimusele, kas Trump peab Venemaad nüüd vaenlaseks, vastas Sanders: „See on miski, mille otsustamisel peab oma rolli mängima Venemaa.”