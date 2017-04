VIDEO: Valge Maja pressisekretär: isegi Hitler ei langenud nii madalale, et oleks oma rahva vastu keemiarelvi kasutanud

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer kritiseeris teisipäeval keemiarelvade kasutamist Süüria presidendi Bashar al-Assadi poolt ning ütles muu hulgas, et isegi Adolf Hitler ei langenud nii madalale, kuigi on teada, et Hitler kasutas miljonite juutide tapmiseks gaasikambreid.

Kui Spicerile anti võimalus selgitada, ütles ta, et Hitler viis juute „holokaustikeskusse“, kuid „ei kasutanud gaasi oma rahva peal sellisel viisil, nagu Assad teeb“, vahendab Washington Post.

„Meie ei kasutanud keemiarelvi Teises maailmasõjas. Teate, oli, teate, keegi nii põlastusväärne nagu Hitler, kes ei langenud ka nii madalale, et oleks kasutanud keemiarelvi,“ teatas Spicer. „Niisiis pead sa, kui sa oled Venemaa, küsima endalt: kas see on riik, mille järgi sa, ja režiim, mille järgi sa tahad joonduda? Sa oled varem allkirjastanud rahvusvahelisi kokkuleppeid, õigesti tunnistades, et keemiarelvade kasutamine peaks olema iga riigi jaoks välistatud.“

Hiljem luges üks ajakirjanik Spicerile tema öeldu ette ja andis võimaluse selgitada. Spiceri vastus ainult suurendas segadust.

„Ma arvan, et mis puutub sariin-gaasi, ei olnud, ta ei kasutanud seda gaasi oma rahva peal samal viisil, nagu Assad teeb,“ ütles Spicer, hääldades Assadi nime valesti. „Tähendab, oli selgelt, ma mõistan teie mõtet, aitäh. Aitäh, ma hindan seda. Mida ma ütlen, on see, et viisil, nagu Assad neid kasutas, kus ta läks linnadesse, heitis need alla süütute peale, linnade keskele, see toodi, nii et selle kasutamine. Ja ma hindan seda selgitust siin. See ei olnud kavatsus.“

Kui Spicer edasi kokutas, näis ühe Valge Maja pressiabi suu lahti vajuvat.

Juba enne pressikonverentsi lõppu olid Valge Maja pressitöötajad kogu selle vea ulatust mõistnud ja töötasid selgituse kallal. Spicer tegi kiiresti avalduse.

„Mingil juhul ei püüdnud ma pisendada holokausti hirmuäratavat iseloomu,“ öeldakse Spiceri avalduses. „Ma püüdsin eristada lennukite kasutamise taktikat keemiarelvade heitmiseks asustuskeskustesse. Igasugune rünnak süütute inimeste vastu on laiduväärne ja vabandamatu.“

USA holokaustimuuseum avaldas Spiceri jutu peale Twitteris video, milles on näha, kuidas USA väed vabastavad Saksamaal Buchenwaldi koonduslaagri 1945. aasta aprillis. Anne Franki vastastikuse austuse keskuse tegevdirektor Steven Goldstein tegi avalduse, milles süüdistas Spicerit holokaustieitamises, kõige solvavamas valeuudiste levitamises, eitamise tõttu, et Hitler gaasitas surnuks miljoneid juute.

Õhtul ilmus Spicer CNN-i eetrisse ja vabandas, püüdes kogu lugu lõpetada.

„Ma püüdsin ilmselgelt rääkida õõvastavatest tegudest, mida Assad pani oma rahva vastu toime eelmisel nädalal, kasutades keemiarelvi ja gaasi,“ ütles Spicer. „Ausalt öeldes viitasin ma ekslikult sobimatult ja tundetult holokaustile, millega ei ole midagi võrreldavat. Ja selle eest ma vabandan. Oli viga seda teha.“

Siis aga ütles Spicer veel midagi hämmastavat. Põhimõtteliselt teatas ta, et ei taha kuidagi tähelepanu kõrvale juhtida Trumpi katsetest „regiooni destabiliseerida“.