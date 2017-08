VIDEO | Valge Maja juurde ilmus hiiglaslik kuldse soenguga kukepoiss „Tibu Don“

Valgest Majast lõunas asuvale maatükile ilmus üheksameetrine president Donald Trumpi soenguga täispuhutav kukk.

„Tibu Don“ lendas USA aja järgi kolmapäeva pärastlõunal sotsiaalmeedia erinevate arvestuste tippu. Idee tuli dokumentaalfilmide tegijalt Taran Singh Brarilt ning oli viiekuulise loataotlemisprotsessi tulemus, vahendab ABC News.

„Me oleme siin, et kritiseerida presidenti kui nõrka ja ebaefektiivset juhti,“ ütles Singh Brar. „Ta on liiga hirmu täis, et avaldada oma maksutagastused, liiga hirmu täis, et seista vastu Vladimir Putinile ja nüüd tegeleb ta kukepoksiga Põhja-Koreaga.“

Märtsis hakkas Singh Brar 1500-dollarise täispuhutava kuke jaoks raha koguma keskkonnas GoFundMe, et kasutada seda aprillis toimunud maksumarsil Chicagos.

Kui kukk oli kätte saadud, võttis Singh Brar ühendust USA salateenistusega ja hankis loa panna see hõljuma muruplatsile Washingtoni Constitution Avenue ja Valge Maja South Lawni vahele. Singh Brar saabus aktsiooni korraldama kohaliku aja järgi kolmapäeval kell 10.

Seitse tundi hiljem oli piirkond endiselt täis rahvast, kes tegid fotosid ja imetlesid kuldsete juustega täispuhutavat kukke.