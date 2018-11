VIDEO | Valge Maja esitas manipuleeritud videot tõendina, et ajakirjanik lõi temalt mikrofoni võtta üritanud töötajat

Sanders tegi kolmapäeva õhtul avalduse, milles teatas, et Valge Maja võttis Acostalt niinimetatud „hard pass’i”, mis annab ajakirjanikele kiire sissepääsuloa Valge Maja territooriumile, vahendab CNN.

Sanders süüdistas oma avalduses Acostat „käe külge panemises” Valge Maja töötajale, kes püüdis talt agressiivselt mikrofoni ära võtta, kui Acosta küsis president Donald Trumpilt viimasele ebameeldivaid küsimusi.

Hiljem samal õhtul ütles Sanders Twitteris, et Valge Maja jääb oma otsuse juurde, sest „me ei tolereeri sobimatut käitumist, mis on selgelt dokumenteeritud selles videos”.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

Video, millele Sanders viitas ja mis oli tema säutsu lisatud, ei tulnud aga otse mõnest pressikonverentsil kohal olnud paljudest kaameratest. Selle asemel näib see pärinevat vandenõuteooriate ja vaenuliku sisu poolest tuntud meediaorganisatsiooni InfoWars toimetajalt Paul Joseph Watsonilt. Enamik suuri sotsiaalmeediaplatvorme on InfoWarsi keelanud.

Video ei näita väidetavalt toimunut täpselt: Acosta käsi liigub selles allapoole Valge Maja töötaja suunas kiiremini, kui tegelikkuses.

Further analysis: video is absolutely doctored. You can see the edit when the clips are side by side and slowed down to quarter speed. See for yourself: pic.twitter.com/4ZZrzhislg — Aymann Ismail (@aymanndotcom) November 8, 2018

Pole selge, kus Sanders seda videot algselt nägi või kust ta selle võttis. Kui Sandersilt eile video kohta küsiti, ütles ta: „Küsimus on, kas reporteril oli kontakt või mitte? See video on selge, tal oli. Me jääme oma avalduse juurde.”

Watson eitas Twitteris kategooriliselt video manipuleerimist tahtlikult eksitavalt. Watsoni sõnul ta ainult suurendas Acosta käe ümbrust.