VIDEO | Väidetavalt tulistas ründekopter õppustel Zapad inimeste pihta, kes said raskelt viga

Venemaa ja Valgevene ühisõppuste Zapad-2017 käigus juhtus õnnetus, teatab Vene portaal 66.ru. Peterburi lähedal Luuga polügoonil toimus väidetavalt tahtmatu raketi väljalaskmine helikopterilt Ka-52, mis leidis teadete järgi aset veidi enne Venemaa presidendi Vladimir Putini visiiti.

„Nad lendasid sihtmärgi peale, jäi umbes 500 meetrit, ülesande järgi lülitatakse teel lahingusse sisse relvastuse vooluahelad, nad lülitasid, aga miski seal läks lühisesse ja raketid väljusid ise. Killud lendasid laiali, põles vähemalt kaks autot, kaks inimest sai raskelt vigastada, praegu on nad haiglas. See oli treening enne mingit pokazuhha’t. Kannatada said ilmselt ajakirjanikud,“ teatas 66.ru-le informeeritud allikas.

Millal õnnetus täpselt juhtus pole teada. „See juhtus eile või üleeile,“ ütles allikas.

Teises sotsiaalmeediasse jõudnud videos näidatakse väidetavalt rususid pärast plahvatusi.

Видео с последствиями на земле от случайного залпа ракетами вертолёта во время учений «Запад 2017» pic.twitter.com/Fkj499FdGK — CIT (@CITeam_ru) September 19, 2017

Venemaa lääne sõjaväeringkonna pressiteenistuse teatel harjutasid lääne sõjaväeringkonna armee lennuväe ründekopterite Mi-28N ja Ka-52 meeskonnad 17. septembril Luuga polügoonil strateegiliste ühisõppuste Zapad-2017 raames õhuluure ülesannete täitmist, raketilöökide andmist maapealsetele sihtmärkidele ning maapealse väegrupeeringu katmist õhust.