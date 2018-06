VIDEO | Vaata Trumpi ja Kimi ajaloolise kohtumise ilukõnet täis algushetki!

"Meid ootab ees tohutu edu, pole mingit kahtlust!" ja "Ületasime siiani jõudmiseks suuri takistusi" olid laused, mis kõlasid USA president Donald Trumpi ja Põhja-Korea riigipea Kim Jong-uni kohtumise esimestel hetkedel meeste suust. Vaata videot kohtumise esimestest hetkedest!

Kohtumise järel allkirjastasid riigipead dokumendi ning Trumpi väitel lepiti kokku ka Korea poolsaare tuumarelvade vabastamises.

AFP teatel öeldakse dokumendis muuhulgas, et USA annab Põhja-Koreale julgeolekugarantii, et riikidevahelised suhted jõuavad uuele alusele ja et Kim lubab Korea poolsaare täielikku tuumarelvadest vabastamist.