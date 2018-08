VIDEO | Vaata Mehhiko reisilennuki allakukkumise hetke läbi reisija silmade

Seotud lood: Mehhiko lennuõnnetuses sai 85 inimest vigastada

„Ma arvan, et lennuk ei läinud ümber, sest me kaotasime kiirust. Me saime välja ja minu lugupidamine meeskonnale. Nad tegid suurepärast tööd, aidates kõigil välja saada,” ütles Sanchez.

Lennunduseksperdid tunnustasid ka lennuki konstruktsiooni, sealhulgas istmeid ja põrandat, mis ei ole nii altid purunemisele.

Kuigi paljud sattusid põletustega haiglasse, sealhulgas piloot, ütles Alberto Herrera Chicago piirkonnast, et kõike on endiselt raske uskuda.

„Esimene asi, mida ma tegin, oli suure, suure, suure lonksu tekiila võtmine, ma ei hakka valetama,” ütles Herrera. „Sest ma kukkusin just taevast alla ja ma olen siin, et elada ja sellest rääkida.”

Aeroméxico teatas, et on liiga vara välistada mehaanilisi probleeme või inimlikku viga. Õnnetus toob esile selle, kui tähtis on lageda piirkonna olemasolu lennuväljade ümber, mis võib toimida puhvrina, kui lennuk rajalt välja sõidab.