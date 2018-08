VIDEO | Vaata Mehhiko reisilennuki allakukkumise hetke läbi reisija silmade

Lennukil näib olevat raskusi end maast lahti rebimisega ja lõpuks põrkab ta uuesti vastu maad, vahendab CBS News.

Mõni hetk hiljem on kuulda reisijate karjeid, kui nad otsivad väljapääse. Mootorid olid selleks hetkeks põlema süttinud.

Video autor on Ashley Garcia, kes koos kõigi teiste reisijatega imekombel elusalt pääses.

„Ma sain lennukist välja, ma nägin inimesi, nende näost purskas verd, neil olid katkised huuled,” ütles Garcia. „Ma tean, et mõned lapsed said põletusi, päris põletusi.”

Mehhiko võimude sõnul teatas lennujuhtimistorn, et reisilennuk Embraer 190 langes õhkutõusmiskatsel äkki alla, ilmselt tugeva tuulepuhangu tõttu. Vasak tiib näis maapinda tabavat, aga lennuk jäi seisma enam kui 300 meetri kaugusel lennuraja lõpust, jäädes siiski õigetpidi, mis võimaldas välja lasta liugteed.

Passengers run from flaming Aeromexico plane that crashed off the end of the runway during takeoff in Durango, Mexico. All 103 people aboard survived. https://t.co/SYYWDn28qR pic.twitter.com/ueFw0eftye